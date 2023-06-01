【HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII[最終決戦イメージカラー]】 2025年8月21日発送（1次予約分） (4次予約分が4月16日発送) 価格：2,970円 プレミアムバンダイ販売商品 劇場用映画「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」に登場した「デスティニーガンダムSpecII」の最終決戦時の姿を立体化した「HG 1/144 デスティニーガン