１１日、第６回消費品博の会場に設置された大型ロゴ。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口4月18日】中国海南省の海南国際経済発展局の曽蓉（そう・よう）チーフエコノミスト兼報道官は、新華社が18日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、海南自由貿易港の「封関」（独立した税関管理区域への移行）開始と対外開放拡大という追い風を受け、同省で開かれた第6回中国国際消費品博覧会は量・質の両面で大幅に向上し