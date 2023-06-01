1984（昭和59）年4月19日、二枚目俳優として活躍した故長谷川一夫さんと、マッキンリーで消息を絶った冒険家の植村直己さんへの国民栄誉賞の授賞式が首相官邸で行われた。中曽根首相から記念品を受け取った長谷川さんの長男寿さん（中央）は「父の紋付き、ぞうりを着け、父と一緒に賞をいただきました」と話した。