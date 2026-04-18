【新華社北京4月18日】中国人民解放軍東部戦区の徐承華（じょ・しょうか）報道官（陸軍大校＝上級大佐）は、同戦区が18日に東中国海の関連海空域で海空兵力を投入し、合同戦備パトロールを行ったと発表した。パトロールは年度計画に基づく通常の活動であり、部隊の合同作戦能力の検証が目的だと説明した。東部戦区は今後、安全保障情勢の必要性に応じ、関連軍事行動を恒常的に実施し、国家の主権と安全、地域の平和と安定を守る