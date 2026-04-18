日本代表FW中村敬斗が今シーズンの10ゴール目を記録した。リーグ・ドゥ第31節が18日に行われ、スタッド・ランスはホームでレッドスターと対戦し、中村がスタメン出場、関根大輝はベンチから出番を待つことになった。5位スタッド・ランス対4位レッドスターの直接対決は、序盤から試合が動くことに。敵陣エリア前でパスをつなぐと、テオ・レオーニが中村へラストパス。中村はワントラップから冷静に右足でゴールに流し込み、貴