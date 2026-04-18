2026年4月18日、北海道恵庭市島松東町1丁目の2階建ての住宅で、火事がありました。18日午後10時前、付近の住民から「1階の窓から煙。中が明るく見える」と消防に通報がありました。消防によりますと、焼けた住宅の中から90代の女性が死亡状態で見つかったということです。18日午後11時半現在、火は燃え続けていて、消防が消火活動にあたっています。