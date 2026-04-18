[4.18 プレミアリーグ第33節](Elland Road)※23:00開始<出場メンバー>[リーズ]先発GK 26 カール・ダーロウDF 5 パスカル・ストライクDF 15 ジャカ・ビヨルDF 24 ジェームズ・ジャスティンMF 2 ジェイデン・ボーグルMF 3 ガブリエル・グズムンドソンMF 4 イーサン・アンパドゥMF 11 ブレンデン・アーロンソンMF 19 ノア・オカフォーMF 22 田中碧FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン控えGK 1 ルーカス・ペリDF 6 ジョー・ロ