元埼玉県警捜査一課でコメンテーターの佐々木成三氏が１８日、自身の「Ｘ」を更新。京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件を解説する意義を語った。佐々木氏はテレビ朝日系「報道ステーション」や自身のＳＮＳで事件の解説を行っている。「Ｘ」で「犯行動機や手口とか犯人の行動とかそんなに必要ですか？それが犯罪防止になるとは思えなくてむしろ犯罪のエンタメ性を高めるだけに思えるんです」と