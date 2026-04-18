2026年4月16日、中国のポータルサイト・捜狐に「ドラえもん」の声優・大山のぶ代さんの巨額遺産が国庫へ収められることになったことを伝える記事が掲載された。記事は、「子どものころ、テレビの前で待ちながら、あの少しかすれつつも温かみに満ちた『ぼくドラえもん』という声を聞けば、また青いネコ型ロボットと一緒に時を超え、驚きに満ちた冒険へ出かけられると胸を躍らせたものだ。この言葉を、声優の大山のぶ代さんは26年間