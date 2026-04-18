ローマやミラン、レアル・マドリードなどでプレイした元イタリア代表FWアントニオ・カッサーノは、何かと強気な発言をしてきた人物でもある。現役時代からお騒がせなところがあったが、それは引退した今も変わっていない。ポッドキャスト番組『Viva El Football』に出演したカッサーノ氏は、フォロワーから質問を受けた。その質問とは、全盛期のカッサーノはロベルト・バッジョ、フランチェスコ・トッティ、アレッサンドロ・デル・