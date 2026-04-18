スペインのラ・リーガに、環境の悪さを跳ね除けて快進撃を続ける驚異のクラブがある。ラージョ・バジェカーノだ。木曜夜に行われたカンファレンスリーグ準々決勝でAEKアテネを撃破し、クラブ史上初となる欧州ベスト4進出の快挙を成し遂げた。しかし、その華々しい結果の裏側には、プロの舞台とは思えない過酷な現実が隠されている。本拠地エスタディオ・デ・バジェカスは、コンクリートが崩れ、トイレは汚れ、練習場にカビが生える