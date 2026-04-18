お笑いコンビ・粗品の友人として知られる“生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）”が、YouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。中山競馬場で行われるクラシック初戦・皐月賞の予想を公開した。本命には2歳王者ロブチェンを指名。「どの馬にもチャンスがある」と前置きしつつも、展開を重視した上で「最も馬券内が硬そう」と評価した。さらに、ホープフルSと同じ4番枠に入った点にも触れ、「抜け出すイメージはでき