【モデルプレス＝2026/04/18】18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館にてファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」が開催された。ここでは同イベントに登場したイケメンをまとめて紹介する。【写真】「ガルアワ」に出演したイケメンまとめ◆塩崎太智、サプライズ登場で沸かすM!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）は2018年のアーティスト出演以来、8年ぶりに