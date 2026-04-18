投資家・テスタ氏が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、一番長く保有している銘柄を明かした。テスタ氏は05年から元手300万円で投資をスタート。デイトレードを中心に着実に利益を積み上げ、24年には累計利益100億円に到達したと報告している。ユーザーから「一番長く保有している銘柄は何ですか?」といった質問が寄せられると、テスタ氏は「一番長いのは吉野家で21年保有してますw」と明かす。そこで「売ろうと思っ