タレントの小島瑠璃子(32)が18日、自身のインスタグラムを更新。ピンク髪にイメチェンしたことを明かした。小島は「桜は少し恋しいけれど髪をさらに濃いピンクにして（！？）エネルギーチャージ」とし、髪をピンクに染めたことを報告。近影を添え「写真ではあまりわかりませんが実際にみるとかなりのピンクです」とした。「花粉も凄いし身体がなんとなーく不調な方、おおいかな？毎日目頭が尋常じゃなく痒すぎてずっと花粉症