国務院の丁薛祥副総理は習近平国家主席の特別代表として、4月15日から17日までトルクメニスタンを訪問し、ガルキニシュ・ガス田第4期プロジェクトの着工式に出席しました。また、同国のグルバングル・ベルディムハメドフ人民評議会議長、セルダル・ベルディムハメドフ大統領とそれぞれ会見し、メレドフ副総理兼外相とともに中国・トルクメニスタン協力委員会第7回会議を主宰しました。丁副総理はグルバングル・ベルディムハメドフ