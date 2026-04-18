ドラァグクイーンとして活躍するドリアン・ロロブリジーダ（41）が主演する舞台「ドリアン・ドリアン」が18日、東京・有楽町のI’MASHOWで開幕した。早大在学中だった2006年に「若手女装グランプリ」で優勝しドラァグクイーンとしてデビュー。22年に映画「エゴイスト」に主人公の友人役で出演するなど俳優としても活動。24年からは、Netflix「ボーイフレンド」シリーズのMCを務めるなど支持を集めている。カリスマファ