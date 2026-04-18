ボートレース若松の「北九州市長杯Ｍｏｏｏｖｉ・Ｇｒｕｕｎ開設記念競走」は１８日、準優勝戦が行われた。葛原大陽（４２＝徳島）は９Ｒ、２枠から２着で優出を決めた。６号機は「行き足から伸びはスタートをフルダッシュで行ければいい。ただ、押してはいるが初動を入れるところが落ち着かない。差せる足ではない。それでも、これくらい重い方が真っすぐの雰囲気はいい。狙い通りの調整はできている」と伸び中心の仕上がり。