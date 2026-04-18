俳優の武田真治が１８日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。故・忌野清志郎さんの知られざる逸話を語った。武田はサクソフォン奏者として、２０００年から０１年まで忌野さん率いるバンド「ＲＵＦＦＹＴＵＦＦＹ」のツアーに参加。その際に、ＲＣサクセションの名曲「雨あがりの夜空に」にまつわる秘話を聞いたそうで、「ロック史に残る名曲ですよね。『こんな夜にお前に乗れないなんて』『こんな夜に発車できないな