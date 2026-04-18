ボートレース蒲郡の「名古屋グランパスＣＵＰ」が１８日、開幕した。藤原孝斗（２８＝愛知）は５Ｒ、２コースからコンマ０８のトップスタートを決め、差しハンドルで追走するも４着。「特訓は河合（佑樹）選手に行かれていたけど、ペラを叩いて行ったらレースでは変わらなかった。伸びに振った分、乗れなかったので、乗り心地を求める」と舟足は改善の余地を残している。今節は予選２日間の短期シリーズ。「河合選手にまくり