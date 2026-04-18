ボートレース住之江の「第４４回全国地区選抜戦」は１８日、予選最終日となる３日目の開催が行われた。森清友翔（２５＝福岡）は３Ｒ、３コースから３着、７Ｒは４コースから４着。予選９位で突破した。この日は新ペラに変更となったが「体感は変わらず良くて押している感じはあります。重いなりにグリップ感があって、前へ進んでますね。伸びもいいし、足は全体にいいと思います」と舟足は変わらず良好だ。この日は２５歳