◇パ・リーグオリックス0―7ソフトバンク（2026年4月18日みずほペイペイ）オリックス・岸田監督は、あわやノーヒットノーラン献上のところまで追い込まれたソフトバンク・上沢に対し、「抑え込まれましたね…。いいピッチングされました」と脱帽した。前夜に今季最多の18安打13得点を挙げた打線が沈黙。指揮官は「昨日ちょっと打ち過ぎたかな…」と思わず苦笑いを浮かべつつ、「昨日みたいな試合の後は、だいたいしょっ