ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏（53）がゲスト出演し、自分の頭の良さに気付いたタイミングについて語る場面があった。わずか半年の受験勉強で東大文三に合格した経歴を持つ堀江氏だが、そこで「自分の頭が良いと気付いたのはいつ?」という質問が。これに堀江氏は「普通の家庭で育って、お受験とかないから普通の小学校に行くじゃん。そしたらな