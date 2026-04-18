AFC U20女子アジアカップ2026の決勝が18日に行われ、U−20日本女子代表はU−20北朝鮮女子代表と対戦した。グループステージを3戦全勝の首位で突破したヤングなでしこは、準々決勝でU−20ベトナム女子代表を4−0で圧倒。この勝利で、2026 FIFA U−20女子ワールドカップ出場権を獲得。続く準決勝でも、U−20中国女子代表を2−0で退け、盤石の勝ち上がりでファイナルへと駒を進めている。そして、ファイナルでは北朝鮮との対