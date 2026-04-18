新年度になり、新しい職場でメンタルや体調を崩している人は少なくありません。しかし、実はこのような不調は、長い目で見ると必ずしも悪いことではありません。「自分のあり方」「自分の本心」を見つめるためのいい機会になるからです。新しい環境で心と体に不調を感じている人が、今すべきことは何でしょうか。【マンガ】「もう限界……」退職代行サービスを利用した後輩社員が明かした「本当に無理だったこと」まずは自分を癒し