「服がなくなっちゃって(笑)」元日向坂46でタレントの松田好花が、グループ卒業後の“困りごと”を明かした――。松田好花○「自分って極端なんだな〜」「そういう自分に気づきはじめた」今年2月末をもって、グループを卒業した松田。14日のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)では、現役時代を振り返り、「ファンの方とお話するミート&グリート、握手会みたいなこともしてた」と話