◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）ヤクルト・池山隆寛監督（６０）の“イケイケ野球”が絶対守護神マルティネスものみ込んだ。１点を追う９回。高卒２年目の先頭・田中翔陽が右翼線二塁打を放ったが、続く丸山和郁にバントの指示はない。「ヘッドもなんかサインを忘れたみたいで（笑）」と指揮官。ここまで両リーグ最少となる犠打「２」のチームは強攻策を選択。丸山和も左越えの同点二塁打で応え「打