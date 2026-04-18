◇東京六大学野球春季リーグ戦早大5―0東大（2026年4月18日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、早大は5―0で東大を下した。リーグ通算27試合目で初先発した最速143キロ左腕・香西一希主将（4年）は7回1死まで完全投球を続けるなど1安打13三振で完封勝利を挙げた。小宮山悟監督は「できすぎですね。当初の（継投の）予定が大幅に狂いました」と称賛した。――これまで全て救援として登板してきた香西に開幕戦を