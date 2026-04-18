ヤクルトは１８日の巨人戦（神宮）に４―３でサヨナラ勝ちし、首位の座をキープ。２―３の最終９回に丸山の適時二塁打で同点に追いつくと、最後は一死三塁から長岡が中前へ快音を運び接戦に終止符を打った。イケイケの「攻めダルマ采配」は、冷静な計算と鋭い勝負勘によって裏打ちされていた。勝負所と見極めたイニングで、戦力を?集中投入?した池山隆寛監督（６０）のタクトがこの日も冴えわたった。「あそこのイニングが勝負