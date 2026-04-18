ソフトバンクは１８日のオリックス戦（みずほペイペイ）に７―０の快勝を収めた。先発・上沢直之投手（３２）が９回一死まで無安打投球を継続。西川に意地の一打を許したが、堂々の１３４球で自身２連勝を飾った。偉業まであと２人――。独特の緊張感がベンチ、スタンドを包んでいた。多くのファンが史上９２人目のノーヒットノーラン達成の瞬間を待ちわびたが、あと一歩及ばなかった。微妙な判定にも心を乱すことなく、勝