巨人のブライアン・マタ投手（２６）が１８日のヤクルト戦（神宮）に先発し、６回９９球を投げて４安打１失点と好投。だがチームはサヨナラ負けを喫し、来日初勝利はお預けとなった。気迫の投球を見せた。マタは１点の援護をもらった３回に左翼手・キャベッジの失策なども絡んで一死満塁のピンチを招くと、４番・オスナに中犠飛で同点。１点を献上した。しかしその後は６回まで無失点投球を披露。６回４安打１失点と好投した。