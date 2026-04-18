巨人は１８日のヤクルト戦（神宮球場）に３―４で逆転サヨナラ負け。内海哲也投手コーチ（４３）は１点リードの９回に登板し、長岡にサヨナラ打を許したライデル・マルティネス投手（２９）について言及した。守護神・マルティネスは３―２の９回、先頭の田中に右翼線二塁打を浴びると、続く丸山和にも同点の二塁打を許した。一死二塁から丸山和に三盗を決められ、続く長岡に中前への決勝タイムリーを浴びて、試合を決められた