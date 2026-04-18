【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の奥野壮が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】25歳イケメン俳優、プリントジャケット姿でランウェイ◆奥野壮がランウェイ登場奥野は、白地にイラストのプリントが施されたポップなジャケット姿で登場。鮮やかな色合いのアイテムも難なく着こなし、ランウェイを歩