テレビ朝日の松岡朱里（じゅり）アナウンサーが１８日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。松岡アナは「今週もおつかれさまでした」とつづると３種類の衣装ショットを掲載。爽やかな青色のシャツに黒のパンツを合わせたコーデや、グレーのニットに白のロングスカートを合わせたコーデなどを披露した。この投稿には「朱里さん、今週もお疲れ様でしたいつも素敵で可愛いです良い週末をお過ごしください」「