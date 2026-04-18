１８日放送のＮＨＫ総合「新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜」（土曜・この日は午後７時半）では「大谷翔平二刀流誕生〜“はぐれ者”たちが野球の歴史を変えた〜」と題し、もはや伝説となったドジャース・大谷翔平の投打二刀流誕生までの舞台裏に８３分の拡大版で迫った。この日の番組は２０１２年１０月２５日のドラフト会議でメジャー志向だった大谷を二刀流容認戦略で入団させた日本ハムが入団初年度から「ファイターズ大学