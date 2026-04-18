ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真が１８日、横浜市内の大橋ジムで、同級４位・井岡一翔との初防衛戦に向けた練習を公開。シャドーボクシングを１ラウンド行い、軽快な動きを披露した。日本男子初の世界５階級制覇を狙う井岡に対し「レジェンドをしっかり倒したい」と決意を述べた。また、５月２日の東京ドーム興行の入場者が、日本ボクシング史上最多となる５万５０００人に達することが確実となった。５月２日の東京ドーム