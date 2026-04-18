【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Official髭男dismが、新曲「エルダーフラワー」のメイキング映像を公開した。 ■MV撮影時の様子に加え、メンバーが楽曲について語ったインタビューも 「エルダーフラワー」は、現在公開中の映画『人はなぜラブレターを書くのか』の主題歌。 今回公開されたメイキング映像には、MV撮影時の様子が収められており、雨を降らすなかでの切実