台湾メディアの自由時報は16日、「京都旅行でカモにされないで！日本人が『このような看板』には要注意と警告」と題する記事を掲載した。記事は読売新聞の報道を引用し、京都市観光協会の調査で外国人観光客が4年連続で増加している一方、2025年の日本人観光客は前年比10％減で3年連続の減少だったことを紹介。背景には宿泊費の高騰があるとされ、日本人の「京都離れ」が起きていると伝えた。記事によると、こうした状況について台