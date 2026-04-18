大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップの組み合わせが決まった。 レギュラーシーズン（RS）の上位6チームが進出するSVリーグ男子のチャンピオンシップ。すでにサントリーサンバーズ大阪、大阪ブルテオン、ジェイテクトSTINGS愛知、ウルフドッグス名古屋、広島サンダーズ、東京グレートベアーズの出場が決まっていた。 18日に行われた