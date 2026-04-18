◇セ・リーグヤクルト4―3巨人（2026年4月18日神宮）巨人は守護神のマルティネスが打ち込まれ、今季初のサヨナラ負けを喫した。右腕が3安打され、三盗も許すなどまさかの乱調で、今季6試合目で初のセーブ失敗。阿部監督は「長いシーズンだし、こういうこともあるし、スワローズのね、勢いが勝ったと、そういうところですね」と敗戦を受け止めた。接戦を落としたが、試合前に打撃指導した佐々木が2号ソロを含む3安打し、4