ボートレース住之江の「第44回全国地区選抜戦」は18日の3日目11Rまで予選が行われ、19日の4日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。3日目1R、5号艇で出走した樋口喜彦（43＝兵庫）はカドから捲った松江秀徳に外を回してついていくと、6コースから捲り差した斉藤優を1周2マークでかわして2着。これで得点率は6.25の16位となり、優勝戦3着だった昨年7月25〜29日の多摩川以来、久しぶりに準優勝戦へ駒を進めた。「初