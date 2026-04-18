【国際親善試合】アメリカ代表 3−0 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）【映像】長谷川唯の「異次元キープ」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、アメリカ女子代表のフィジカルを全面に出したプレッシングを異次元のテクニックで無力化した。パリ五輪金メダルの現世界女王との3連戦でアメリカ遠征をしたなでしこジャパンは、日本時間4月18日の