タレント・福留光帆（22）が18日に更新されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演。突然大粒の涙をこぼし、現場をざわつかせる場面があった。「20イジリ&20飲み会チャレンジ」という新企画に女優・二瓶有加と挑戦することになった福留。「森脇梨々夏の家で、にへまる（二瓶）と私でよくゴロゴロしていて」と親しい関係というが「私が2人に悩みを聞いてもらって、号泣したりとか」と“意味深”な発言が。