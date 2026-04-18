【マクドナルド】から、春の訪れを告げる恒例の「期間限定バーガー」が、今年も登場していました。おなじみの甘辛いソースとたまごの組み合わせは、この季節に一度は食べておきたい味わいです。桜が描かれた可愛いパッケージで春を感じるとともに、しっかりとしたボリューム感のある味がお腹を満たしてくれるはず。今年はうっかり食べ逃した……という人は、今から来年の再登場にも期待しつつチェッ