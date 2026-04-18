イギリスの海事当局は、ペルシャ湾のオマーン沖で18日、タンカーがイランの革命防衛隊の艦艇2隻から攻撃を受けたとの報告があったと発表しました。タンカーと乗組員は無事だということです。また、攻撃前に無線による警告はなかったということです。