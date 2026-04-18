４人組ガールズボーカルグループ「美麗―Ｂｉｒａｙ―」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」でライブパフォーマンスを行った。初の大型ファッションイベントの出演だったが、Ｃｏｃｏｍｉは「観客として見てた時よりも何倍もステージが広くて観客席も本当に広かった。何よりドキドキしてた