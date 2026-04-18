ボートレース住之江の「第44回全国地区選抜戦」は18日の3日目11Rまで予選が行われ、19日の4日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。最内を差して4本目の2着を勝ち取った。宮下元胤（43＝愛知）は予選最終走の3日目10Rに6号艇で登場。大外6コースから俊敏にハンドルを入れると、インから先マイの渡辺雄朗には届かなかったもののバックで2番手を確保した。「住之江は前回1月（11〜16日）に来た時、エンジンがぶっ壊