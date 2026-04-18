巨人は１８日のヤクルト戦（神宮）で３―４とサヨナラ負け。連勝は「３」でストップした。それでも阿部慎之助監督（４７）は「長いシーズンだし、こういうこともある。スワローズの勢いが勝ったと。そういうところですね」と前向きに捉えた。先発したマタは１点の援護をもらった直後の３回、一死満塁からオスナに中犠飛で同点とされるたが、その後は６回まで無失点。６回４安打１失点と好投を見せた。阿部監督は「また次につな