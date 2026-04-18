【モデルプレス＝2026/04/18】18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」が開催された。ここでは、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46・OGら“坂道シリーズ”のステージをまとめる。【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演になる坂道メンバー◆乃木坂46・櫻坂46・日向坂46ら“坂道”集結モデルには、坂道グループから16人が出