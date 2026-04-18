俳優の水上恒司（26）が18日、横浜市内で行われた女性ファッション誌「JJ」（光文社）の創刊50周年記念フェスに登場した。主演映画「TOKYOBURST―犯罪都市―」（監督内田英治、5月29日公開）とのコラボステージに登壇。2月に一般女性との結婚と夫人の第1子妊娠を発表してから初の公の場だったが、言及する場面はなく、指輪もしていなかった。映画では、東方神起のユンホ（40）演じる韓国の刑事とバディを組む新人刑事役。